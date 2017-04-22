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В Пензе обсудили реализацию программы по поддержке фермеров

22 апреля в 10:19 184 просмотра

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось первое в 2017 году заседание общественного совета.

В составе совета — представители аграрной отрасли, науки, общественных организаций. Возглавляет совет председатель комиссии Общественной палаты Пензенской области по социальным вопросам, экологической безопасности, охране окружающей среды Сергей Бураков.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, члены совета обсудили актуальные вопросы реализации программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих с учетом новых правил предоставления и распределения субсидий федерального бюджета.

Участники заседания приняли решение обеспечить своевременное доведение до сельхозпроизводителей нормативно-правовых актов, необходимых для реализации мероприятий госпрограммы, а также оказывать информационное и консультационное сопровождение мероприятий поддержки.

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