В СУ СКР прокомментировали ход дела о возгорании мальчика в Каменке

В СУ СКР по Пензенской области прокомментировали ход расследования обстоятельств гибели 10-летнего мальчика в Каменке, мама которого сомневается в официальной версии гибели сына.

«В настоящее время уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Пензенской области, у руководителя вышеуказанного отдела — Чапанова Андрея Николаевича.

Необходимо отметить, что следствием с целью установления объективных данных проведена кропотливая скрупулезная работа. С момента возбуждения уголовного дела проведено более 339 следственных действий, из них 104 допроса свидетелей, 79 допросов несовершеннолетних свидетелей, 6 очных ставок, 9 проверок показаний на месте, 5 следственных экспериментов, 10 осмотров мест происшествия и предметов, 14 обысков и выемок, проведено 37 экспертиз.

Общий объем уголовного дела составляет 10 томов.

В рамках расследования представителями регионального следственного управления СК на постоянной основе проводятся рабочие встречи с матерью погибшего мальчика с целью выяснения имеющихся у нее ходатайств. Всего по уголовному делу удовлетворено 21 ходатайство. Доводы потерпевшей стороны проверялись и проверяются в настоящее время следственным путем.

Следует отметить, что дело изучено сотрудниками прокуратуры области. Какие-либо меры прокурорского реагирования по данному уголовному делу не вносились.

Срок предварительного следствия продлен до 3 мая 2017 года. В настоящее время окончательное решение по уголовному делу не принято», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее мать погибшего мальчика рассказала ИА «Пенза-Пресс» о том, что у нее имеется множество вопросов к следователям и что она не верит в официальную версию, согласно которой ее ребенок стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, мопед упал на него. Бензин вытек на одежду лежащего на земле ребенка. Подбежавший в это время к потерпевшему малолетний приятель (владелец мопеда) с помощью зажигалки поджег на земле следы бензина в непосредственной близости от мальчика, отчего произошло воспламенение, и ребенок получил ожоги.

Также, по мнению женщины, в деле много несоответствий и упущений. Информагентство направило по данному факту официальный запрос в СУ СКР.