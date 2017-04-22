В Пензе правительство и предприятия подписали декларацию о сотрудничестве

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В рамках заседания Ассоциации промышленников Пензенской области подписаны декларации о социально-экономическом сотрудничестве между правительством региона и восемью промышленными предприятиями на текущий год. Как и в прошлом году, это было сделано по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Выполнение условий деклараций в 2017 году подтвердили руководители «НПО ГАКС-Армсервис», «ПЗТГ», «ППО ЭВТ», «Спичечная фабрика «Победа», «Пензенское управление строительства», «Яснополянские строительные материалы», «Жилстрой», «Азия Цемент», сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев отметил важность такого взаимодействия для укрепления социальной стабильности, повышения производительности труда, реализации инвестиционных проектов.

«По итогам 2016 года руководители предприятий, подписавшие декларацию, обеспечили объем производства продукции на сумму более 60 миллиардов рублей с темпом роста 14,2 процента. При этом среднемесячная выработка на одного работающего выросла на 18 процентов. Наиболее высоких результатов по росту объемов произведенной продукции добились в прошлом году производственные объединения «ЭВТ им. В. А. Ревунова», «Рубин», «Нижнеломовский ЭМЗ», «Маяк-Техноцелл», «Завод «ГРАЗ», завод «Старт им. М. В. Проценко», — отметил губернатор.

Это позволило увеличить и уровень средней заработной платы. За январь-декабрь 2016 года он составил 31,4 тысячи рублей и вырос на 6 процентов к уровню 2015 года. Таким образом, по словам главы региона, руководители промышленных предприятий, подписавшие декларацию о социально-экономическом сотрудничестве, выполнили взятые на себя обязательства.

«Подписание деклараций о социально-экономическом сотрудничестве способствует росту зарплаты и социальной защищенности работников, созданию новых рабочих мест и увеличению объемов производства», — резюмировал Иван Белозерцев и вручил представителям промышленной сферы благодарственные письма губернатора Пензенской области.

Кроме того, в рамках заседания для руководителей промышленных предприятий были проведены презентации пензенских здравниц и спортивных объектов с тем, чтобы, работники могли воспользоваться данными предложениями, отмечает пресс-центр правительства региона.