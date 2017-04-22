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Скончался почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин

22 апреля в 12:05 340 просмотров

Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев 22 апреля.

«Это огромная потеря для нашего региона и страны. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Виктор Лазуткин — это легенда области, человек, создававший ее историю», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

Виктор Александрович Лазуткин — известный и авторитетный российский политик, родился 18 апреля 1950 года в с. Высокое Башмаковского района. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 24 лет был назначен директором совхоза «Чапаевский» Колышлейского района. Стал одним из самых молодых руководителей хозяйств в области. В 1991—1993 гг. работал заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации Пензенской области. 19 апреля 2002 г. избран председателем Законодательного Собрания, был депутатом Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов.

Награжден орденом Почета (2000 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1980 г.), Почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» (2002 г.).

[биография дана по материалам сайта ЗакСобра Пензенской области и сайта penzadays.ru].

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