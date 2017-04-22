Скончался почетный гражданин Пензенской области Виктор Лазуткин

Ушел из жизни почетный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев 22 апреля.

«Это огромная потеря для нашего региона и страны. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Виктор Лазуткин — это легенда области, человек, создававший ее историю», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

Ушёл из жизни Почётный гражданин Пензенской области Виктор Александрович Лазуткин. Это огромная потеря для нашего региона и страны. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 22 апреля 2017 г.

Глубочайшие соболезнования родным и близким.Мы скорбим вместе с вами.Виктор Лазуткин -это легенда области,человек,создававший её историю — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 22 апреля 2017 г.

Виктор Александрович Лазуткин — известный и авторитетный российский политик, родился 18 апреля 1950 года в с. Высокое Башмаковского района. Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт, в 24 лет был назначен директором совхоза «Чапаевский» Колышлейского района. Стал одним из самых молодых руководителей хозяйств в области. В 1991—1993 гг. работал заместителем главы администрации, первым заместителем главы администрации Пензенской области. 19 апреля 2002 г. избран председателем Законодательного Собрания, был депутатом Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов.

Награжден орденом Почета (2000 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1980 г.), Почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» (2002 г.).

[биография дана по материалам сайта ЗакСобра Пензенской области и сайта penzadays.ru].