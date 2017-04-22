Областной субботник перенесли на 29 апреля

В Пензенской области перенесли день проведения весеннего субботника.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения, из-за похолодания и снегопадов субботник решили перенести с 22 на 29 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.