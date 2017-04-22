Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения, из-за похолодания и снегопадов субботник решили перенести с 22 на 29 апреля.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.
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Областной субботник перенесли на 29 апреля
22 апреля в 12:50 330 просмотров
В Пензенской области перенесли день проведения весеннего субботника.
Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения, из-за похолодания и снегопадов субботник решили перенести с 22 на 29 апреля.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.