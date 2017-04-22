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«Мумий Тролль» устроил зрелищную акцию с участием толпы

22 апреля в 14:21 226 просмотров
, посвященный 20-летию альбома «Морская», покажет РЕН ТВ — в спецвыпуске программы «Соль» (16+) в воскресенье, 23 апреля, в 00.00. Впервые в телеэфире РЕН ТВ группа «Мумий Тролль» устроила грандиозный моб — зрелищную акцию с участием толпы. Премьеру нового трека музыканты начали по синхронному сигналу шесть тысяч мобильников.

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Большой концерт, посвященный 20-летию альбома «Морская», покажет РЕН ТВ — в спецвыпуске программы «Соль» (16+) в воскресенье, 23 апреля, в 00.00. Впервые в телеэфире РЕН ТВ группа «Мумий Тролль» устроила грандиозный моб — зрелищную акцию с участием толпы. Премьеру нового трека музыканты начали по синхронному сигналу шесть тысяч мобильников.

Во время концерта «Мумий Тролль» не раз поразил публику. Световые декорации создали полное впечатление, что группа спустилась на сцену в грузовом контейнере с надписью «Морская». Музыканты делали со сцены общие фотографии со всем залом, вовлекая в перфоманс шеститысячную аудиторию.

Но самый яркий моб Илья Лагутенко устроил, анонсируя телепремьеру песни «Не знаю, зачем» — с будущего альбома, который еще только готовится к выходу.

«Нас отделяет всего 14 минут от премьеры песни. Чтобы мы не заигрались и не забыли, воспользуемся средствами современных технологий. Почти каждого из вас есть телефон… И в нем есть будильник. У кого нет — попросите у соседа. Достаем из карманов, сумочек. Заходим в «часы». В часах есть таймер. В таймере находим «0 часов 14 минут». На «3"-"2"-"1» — включаем», — заявил солист «Мумий Тролля» залу.

Премьера песни состоялась точно по сигналу — когда зал буквально разорвали голоса целого оркестра одновременно вступивших смартфонов.

Всего на концерте Лагутенко исполнил 24 композиции — почти весь альбом «Морская», а также «Дельфины», «Медведица», «Это по любви», «Алмазами», «Невеста», «Инопланетный гость» и другие хиты — и два новых трека.

Большой концерт «Мумий Тролль. Морская — 20 лет» на РЕН ТВ — в спецвыпуске программы «Соль» в воскресенье, 23 апреля, в 00.00.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=kMUnoovsPig
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