«Мумий Тролль» устроил зрелищную акцию с участием толпы

Во время концерта «Мумий Тролль» не раз поразил публику. Световые декорации создали полное впечатление, что группа спустилась на сцену в грузовом контейнере с надписью «Морская». Музыканты делали со сцены общие фотографии со всем залом, вовлекая в перфоманс шеститысячную аудиторию.
Но самый яркий моб Илья Лагутенко устроил, анонсируя телепремьеру песни «Не знаю, зачем» — с будущего альбома, который еще только готовится к выходу.
«Нас отделяет всего 14 минут от премьеры песни. Чтобы мы не заигрались и не забыли, воспользуемся средствами современных технологий. Почти каждого из вас есть телефон… И в нем есть будильник. У кого нет — попросите у соседа. Достаем из карманов, сумочек. Заходим в «часы». В часах есть таймер. В таймере находим «0 часов 14 минут». На «3"-"2"-"1» — включаем», — заявил солист «Мумий Тролля» залу.
Премьера песни состоялась точно по сигналу — когда зал буквально разорвали голоса целого оркестра одновременно вступивших смартфонов.
Всего на концерте Лагутенко исполнил 24 композиции — почти весь альбом «Морская», а также «Дельфины», «Медведица», «Это по любви», «Алмазами», «Невеста», «Инопланетный гость» и другие хиты — и два новых трека.
Большой концерт «Мумий Тролль. Морская — 20 лет» на РЕН ТВ — в спецвыпуске программы «Соль» в воскресенье, 23 апреля, в 00.00.