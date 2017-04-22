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Ярмарку на ул. Попова закрывают

22 апреля в 14:48 318 просмотров

В Пензе сезонная ярмарка на ул. Попова работает последний день. Об этом сообщает управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с повышением температурного режима, в связи с чем реализация скоропортящейся продукции запрещена.

22 апреля на ярмарках выходного дня пензенцам свою продукцию предлагают представители фермеры из Бессоновского, Сердобского, Городищенского, Пензенского, Колышлейского, Башмаковского, Бековского, Никольского и Земетчинского районов.

«Так, стоимость картофеля составляет от 20 рублей за килограмм, моркови и свеклы — от 25 руб., говядины — от 240 руб., свинины -от 220 руб. Также на ярмарках можно приобрести молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, колбасные изделия», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

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