Кувайцев поручил обустроить пешеходную зону у стадиона «Зенит»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев обратил внимание на организацию безопасности как спортсменов, так и болельщиков.
Начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов сообщил, что административное здание строится с тем учетом, чтобы все потоки были разделены. Таким образом, ни спортсмены, ни болельщики, ни представители прессы пересекаться не будут.
«Мы должны понимать, что после проведения Чемпионата мира, стадион будет активно использоваться. Поэтому необходимо уже сейчас продумать обустройство пешеходной зоны», — подчеркнул мэр и поручил проработать вопрос о пешеходных дорожках, а также изменить радиус поворота к объекту