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Кувайцев поручил обустроить пешеходную зону у стадиона «Зенит»

22 апреля в 15:15 312 просмотров
«Зенит», которое провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Результаты поездки обсудили в мэрии.

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22 апреля глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в выездном совещании по вопросу реконструкции стадиона «Зенит», которое провел вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин. Результаты поездки обсудили в мэрии.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев обратил внимание на организацию безопасности как спортсменов, так и болельщиков.

Начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов сообщил, что административное здание строится с тем учетом, чтобы все потоки были разделены. Таким образом, ни спортсмены, ни болельщики, ни представители прессы пересекаться не будут.

«Мы должны понимать, что после проведения Чемпионата мира, стадион будет активно использоваться. Поэтому необходимо уже сейчас продумать обустройство пешеходной зоны», — подчеркнул мэр и поручил проработать вопрос о пешеходных дорожках, а также изменить радиус поворота к объекту

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