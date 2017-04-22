Пензенские власти выразили соболезнования семье Виктора Лазуткина

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава Пензы Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким Виктора Александровича Лазуткина, скончавшегося 22 апреля на 68-м году жизни. Вся его жизнь и плодотворная деятельность были посвящены родному Сурскому краю.

«Известный и авторитетный политик, Почетный гражданин Пензенской области, избиравшийся председателем Законодательного Собрания региона и депутатом Государственной Думы РФ, он был прекрасным хозяйственником, который вкладывал сердце и душу в любую работу. В сельском хозяйстве, в автодорожном строительстве, в государственном и муниципальном управлении — Виктор Александрович всегда, на любом посту добивался высоких результатов, оправдывая доверие людей.

Он умел быть требовательным, но при этом всегда оставался внимательным и отзывчивым человеком.

Виктор Александрович любил Россию и Пензенскую область, был патриотом, отдававшим всего себя служению родной земле.

За свой профессионализм и целеустремленность, за неравнодушие и гражданскую позицию Виктор Лазуткин пользовался заслуженным авторитетом и признанием у тех, с кем ему когда-либо довелось работать и просто быть знакомым.

Виктор Александрович по праву входит в плеяду наших выдающихся земляков, человеком легендарным, создававшим историю Пензенской области и ставшим ее частью.

Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Викторе Александровиче Лазуткине, человеке с большой буквы навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!» — говорится в некрологе.

Виктор Александрович Лaзуткин родился 18 апреля 1950 года в с. Высокое Башмаковского района Пензенской области. В 1972 году окончил с отличием инженерный факультет Пензенского сельскохозяйственного института. После окончания института работал главным инженером, с 1973 года — директором совхоза «Чапаевский» Колышлейского района, с 2000 года занимал должность начальника государственного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» («Поволжуправтодор», г. Пенза). В 2002 году был избран депутатом и председателем Законодательного Собрания Пензенской области третьего созыва (2002−2003), в 2003 — депутатом Государственной Думы РФ.



За многолетний добросовестный труд Виктор Александрович Лазуткин награжден медалью и памятным знаком «200 лет Министерства обороны», Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ, благодарностью председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, памятной медалью «100 лет co дня учреждения Государственной Думы в России», Почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».



В 2016 году за особые заслуги перед регионом и его населением он удостоен звания «Почетный гражданин Пензенской области».