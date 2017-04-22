Белозерцев: Мы готовы поддерживать хорошие молодежные идеи

Открывая встречу, глава региона подчеркнул высокую значимость организации подобных тематических мероприятий для молодежи.

«Я рад приветствовать вас на втором региональном молодежном форуме «Ласточка». В течение трех дней вы занимались проектной деятельность, у вас была возможность представить свои проекты, поучаствовать в работе дискуссионных площадок. Мне бы очень хотелось, чтобы с каждым разом вам было еще интереснее, чтобы число проектных предложений, новых идей, свежих мыслей становилось больше. Креативность и острота мышления характерны для молодежи и это очень важно, ведь за вами — будущее, вам предстоит развивать наш регион», — обратился Иван Белозерцев к участникам форума.

Губернатор отметил, что форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для организации проектной подготовки молодежи, поддержки и развития молодежных инициатив, вовлечения юношей и девушек в социально полезную деятельность.

«Вы могли остаться дома — у компьютера или ТВ, но вы здесь и получаете бесценный опыт, в том числе -общения, обмена опытом со сверстниками, который в будущем обязательно поможет в жизни и профессии», — цитирует слова губернатора пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев сообщил молодым людям, что в регионе будет качественно и количественно расти число массовых образовательных мероприятий для студентов, в том числе проводимых летом, на базе летних лагерей, которые реконструируют.

«Площадок, где молодежь могла бы встречаться, общаться, вносить свои какие-то важные предложения должно быть много. У вас должна быть возможность высказать свои идеи, чтобы быть услышанными», — сказал глава региона.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на необходимость активного участия молодежи в общественной и политической жизни области, поскольку приток новых инициатив позволяет развивать регион более динамично, сообщает пресс-центр.

«Предлагайте хорошие идеи, мы обязательно их поддержим. Нам нужна инициативная молодежь, которая способна продвигать и развивать свою территорию. Будьте активными!» — призвал Иван Белозерцев.

Также губернатор рассказал участникам форума о стратегиях региональной политики и ответил на вопросы о проблемах экологии, волонтерства, поддержки молодых кадров и др.

В завершении встречи губернатор наградил четырех победителей конвейера молодежных проектов дипломами и премиями в 10 тысяч рублей.