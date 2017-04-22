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В Пензе стартовал отборочный тур на конкурс «Синяя птица»

22 апреля в 17:30 208 просмотров
«Синяя птица» (0+). В Пензе он проходит уже во второй раз.

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22 апреля в Центре культуры и досуга стартовал отборочный тур всероссийского конкурса «Синяя птица» (0+). В Пензе он проходит уже во второй раз.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году заявки на участие подали более 100 человек, участников ждут шесть номинаций: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, цирковое и актерское мастерство, а также ораторское искусство.

«Большое количество заявок говорит о том, что желание талантливых детей участвовать в конкурсах подобного уровня все больше и больше. А это значит, что у него растет авторитет. Примечательно, что участие в нем принимают дети и из соседних городов: Саранска и Тамбова. В этом году увеличилось число номинаций. Но мы знаем, что у нас есть талантливые дети, что они всегда достойно выглядят на конкурсах самого различного уровня. Как, например, золото в Дельфийских играх. И благодаря таким юным звездочкам появляется уверенность, что у нас есть будущее, что есть, ради чего жить», — отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, приехавший поддержать конкурсантов.

Результаты отборочного тура и видеозапись отправят в Москву, где жюри определит лучших.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podderzhal_uchastnikov_otborochnyy_tur_vserossiyskogo_konkursa_sinyaya_ptitsa/
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