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В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Бороться и побеждать!»

22 апреля в 17:40 176 просмотров

22 апреля на базе санатория им. В. В. Володарского прошло открытое заседание Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области.

В рамках мероприятия молодые представители профсоюзного движения обсудили вопросы проведения акции «Встречай Первомай!» и культурно-спортивного праздника «Мы вместе!», а также подвели итоги работы за год, сообщили в пресс-центре облправительства.

Молодежный совет принял решение провести в регионе фотоконкурс Федерации профсоюзов «Бороться и побеждать!». Работы, представленные на конкурс, должны иллюстрировать деятельность профсоюзов по защите прав трудящихся.

Фотоматериалы в электронном виде принимаются до 31 декабря 2017 года по адресу: pressa-fnpr@yandex.ru.

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