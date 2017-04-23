Сценарист боевика «Отцы» скрывает имена реальных героев

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Стало известно, что у героев многосерийного боевика «Отцы» (16+) есть реальные прототипы — это три отца, которые спасли своих детей и жен от похитителей во эвакуации из Ирака через территорию Сирии.

«Кино — искусство визуальное, и кое-что в сюжете пришлось усилить. Зато характеры — полностью подлинные», — рассказывает сценарист проекта Михаил Погосов.

Раскрыть имена храбрецов кинодеятель отказывается, однако соглашается поделиться историей, которая вдохновила его на работу над сценарием.

История эта о том, как нефтяники эвакуировали семьи на трех микроавтобусах через территорию Сирии. Мужчины задержались перекомпоновать вещи в последней машине. Автобус с женщинами и детьми ушел вперед и был остановлен неизвестными недалеко от границы. Одна из женщин успела предупредить мужа по мобильному телефону: «Нас похищают! Люди с тряпками на лицах, у них оружие!».

Супруг с двумя друзьями рванули на помощь. Им удалось отогнать вооруженных незнакомцев неожиданной атакой и непрекращающейся стрельбой. Нападавшие скрылись. Женщины и дети отделались царапинами и шоком, ранен был только один из отцов.

Впрочем, сирийские спецслужбы никак не комментируют эту историю. Однако известно, что на территории страны давно действуют радикальные исламисты. Боевики запрещённых в РФ террористических организаций похищают людей ради выкупа, а также для показательных казней — ради давления на мировую общественность.

Напомним, премьера сериала «Отцы» состоится на РЕН ТВ 23 апреля.