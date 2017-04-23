Минздрав выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и сладостей

Минздрав в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года выступил за ограничение рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки, сообщает RNS .

В тексте отмечается, что речь идет о законодательном ограничении рекламы продуктов «с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь, направленной на детей и с участием детей» — газированных напитков, чипсов, фаст-фуда, шоколадных батончиков, колбасных изделий.

Напомним, проект стратегии Минздрав впервые представил в январе. В ней предлагалось законодательно ограничить продолжительность и время показа рекламы вредной еды на телевидении, запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года, создать сеть столовых с бесплатной едой для бедных, ввести акцизы на сладкие продукты. Документ тогда отправили на доработку.