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Минздрав выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и сладостей

23 апреля в 10:20 222 просмотра
, сладостей и газировки, сообщает RNS.

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Минздрав в доработанном варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года выступил за ограничение рекламы фаст-фуда, сладостей и газировки, сообщает RNS.

В тексте отмечается, что речь идет о законодательном ограничении рекламы продуктов «с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, в первую очередь, направленной на детей и с участием детей» — газированных напитков, чипсов, фаст-фуда, шоколадных батончиков, колбасных изделий.

Напомним, проект стратегии Минздрав впервые представил в январе. В ней предлагалось законодательно ограничить продолжительность и время показа рекламы вредной еды на телевидении, запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года, создать сеть столовых с бесплатной едой для бедных, ввести акцизы на сладкие продукты. Документ тогда отправили на доработку.

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