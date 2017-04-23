, 23 апреля , отмечают Антипасху , или , как ее еще называют в народе , Красную горку." data-title="Православные пензенцы отмечают Красную горку — Пенза-пресс, рунет за день">

Православные пензецы сегодня, 23 апреля, отмечают Антипасху, или, как ее еще называют в народе, Красную горку.

Праздничные богослужения проходят во всех церквях региона. Накануне, в ночь с 22 на 23 апреля, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы в Пензе.

Праздник отмечается на седьмой день после Пасхи. Он связан с явлением Иисуса Христа ученикам после воскресения из мертвых. Красная горка отмечалась славянами как праздник Весны-красавицы, она знаменовала победу над зимой. Люди собирались на полянах, горках и пригорках. Отсюда и пошло второе название праздника.

С Антипасхи стартует сезон свадеб, с этого дня после Великого поста разрешается венчаться. Считается, что люди, сочетавшие себя браком в этот день, будут жить долго и счастливо.