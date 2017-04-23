Художник Денис Коробков представил триптих с видами Пензы XIX века

О своей работе в соцсетях в пензенцам он рассказал так:



«Минуло 10 лет, как я окончил художественное училище. Окончить-то окончил, но оно меня не отпустило. Все-то мне кажется, что впереди… — диплом. Нужно собрать все накопленные знания и выдать «НЕЧТО».

Вот и в этот раз зачем-то мне понадобилось сделать триптих на историческую тему. Такие работы справедливо можно считать итогом пройденного курса в учебных заведениях реальной школы живописи и рисунка. Да, это не живопись маслом на холсте, столь привычная для большинства зрителей, но потенциал у такой графики гораздо больше, так как рисунок может обрасти красками, а вот краски рисунком уже нет. Размер этих работ тоже не впечатляющий — всего 55 см по большой стороне. Остается содержание.

Триптих — вещь серьезная. Нужно сделать три самостоятельные и в тоже время единые стилистически и по смыслу картины.

«Религия, власть, искусство города «П» — название во многом говорит само за себя. Речь идет о трёх составляющих общественной жизни любого русского дореволюционного города (в данном конкретном случае, — Пензы). Каждая из работ имеет свое название: «Набожный пензенский трубочист», «Тихий час на бирже извозчиков в Пензе» и «В Рисовальной школе Селиверстова ждут гостей».

1. Дом, на крыше которого мы можем видеть главного героя-трубочиста, некогда стоял на перекрестке Московской и Никольской улиц. В краеведческих хрониках его чаще всего называют домом Казнова или местом, где останавливался Емельян Пугачев. Далее, заслоняя небо и сверкая своей белизной, изображен силуэт Никольской церкви. В воздухе кружат голуби, потревоженные ударами колокола. Все эти романтические повседневные детали дореволюционного быта должны передать атмосферу патриархального устоя жизни, где церковь имела огромное значение. Когда звонили на колокольне, большинство прохожих снимали шапки и крестились, это было естественным явлением.

2. Бирж извозчиков в нашем городе было не так много. Впрочем, как и сейчас, большинство ездоков поджидали клиентов возле гостинец, ресторанов, вокзалов и так далее. Следить за чистотой на стоянках и дисциплиной был обязан староста. Нередким гостем на бирже был городовой, однако все мы живые люди, и ничто человеческое не чуждо и извозчику. Да, заснул, ну и что же такого? Бывает… И нечего так громко смеяться!

3. «Рисовальная школа им. Н. Д. Селивёрстова» первоначальное название учебного заведения, которое уже более сотни лет прославляет Пензенскую губернию. Напомню, что художественное училище было одновременно и картинной галереей, вход в залы которой был через парадные центральные двери. Ученики-студенты же пользовались боковыми, расположенными слева и справа. На картины посмотреть горожане приходили, естественно, только днем, а вот в особо торжественных случаях парадные двери открывались и вечером. Дело в том, что это учебное заведение имело серьезный общественный статус и в нем проводились благотворительные балы и собрания городской интеллигенции по различным поводам. В зимнее время это сопровождалось зажжением фонарей у главного крыльца.

Быт с тех пор сильно изменился, и не нужно уже чистить печные и каминные трубы специальной щеткой и гирьками, экипажи, запряженные лошадьми давно стали экзотикой, писать картины, ну, вот разве что картины остались… Все это лежит на поверхности, и размышления эти не затрагивают сути моей работы. Объяснять смысл всегда сложное и неблагодарное занятие, особенно если это вещь твоя. Внимательный зритель, наверное, уже заметил, что на всех трех работах одно из главных действующих лиц — это простой мужик, не обремененный чинами и званиями, не замученный высшим образованием и без всяких привилегий. Именно он каждый день выполняет незамысловатую, но очень всем нужную работу. Именно на его плечи ложатся все тяготы простой земной жизни. И духовенство, и власть имущие, и интеллигенция должны помнить об этом. Я хотел показать жизнь как случайность в обстоятельствах, иногда комичную, иногда романтичную, а иногда — и философскую».