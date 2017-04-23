В Пензе оформление охотничьего билета занимает пару дней (видео)

Теперь жители города могут получить более трехсот государственных и муниципальных услуг. Этой весной одной из самых популярных стала выдача охотничьих билетов. За первый квартал этого года документ оформили около 150 человек.

Чтобы оформить охотничий билет, заявитель — гражданин города Пензы, может обратиться в любой офис МФЦ, расположенный на территории города.

Охотничий билет могут оформить пензенцы, достигшие совершеннолетия и не имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. После подачи документов, забрать готовый билет граждане могут через пять дней.

В свою очередь, он дает право на получение разрешения на охоту, которое можно оформить за 5−7 дней, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.