В Пензе «особенные» дети могут получить спецпомощь в «Лекотеке» (видео)

" data-title="В Пензе «особенные» дети могут получить спецпомощь в «Лекотеке» — Пенза-пресс, рунет за день">

врачей и педагогов. На базе регионального центра психолого-педагогическоймедицинской и социальной помощи работаетЛекотека» — отделение психолого-педагогического сопровождения семейвоспитывающих детей с выраженными нарушениями развития. Это особые детии созданный для них мир тоже особый.

В Пензе десятки мальчишек и девчонок нуждаются в специализированной помощи психологов, врачей и педагогов. На базе регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи работает «Лекотека» — отделение психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с выраженными нарушениями развития. Это особые дети, и созданный для них мир тоже особый.

Название этой комнаты «Лекотека». Слово шведского происхождения и переводится как «хранилище игрушек». Лекотека — форма коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями, или по-другому — лечение игрой, которое помогает особенным мальчишкам и девчонкам социализироваться, развивать сенсорные навыки.

«Работа проводится обязательно с родителями. Работа направлена на коррекцию развития детей, на развитие высших психических функций, на коммуникативные навыки, эмоционально-волевую сферу, — все то, что способствует непосредственно общему развитию ребенка и его социализации», — пояснила Светлана Матросова, педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.

В занятиях могут принимать участие не только родители, но и другие члены семьи, которые активно взаимодействуют с ребенком — бабушки, дедушки, братья, сестры. Малыш должен не только чему-то научиться, но и потом применять эти знания и умения дома.

На базе регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи занятия в «Лекотеке» посещают 45 детей в возрасте 4−6 лет. Всего же в центре в месяц помогают более сотни особенных детей.

«Родители обращаются в центр. Проводится диагностика психолого-медико-педагогической комиссией для того, чтобы выяснить, какие есть проблемы у ребенка. И специалисты решают, предложить ли детям лекотеку, занятия с логопедом, психологом, консультации специалистов», — отметила Ирина Перекусихина, начальник отдела центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области.

В центре ждут пациентов с довольно сложными диагнозами. Как отмечают специалисты, положительная динамика наблюдается через год занятий, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.