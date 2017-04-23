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Кувайцев поручил приступить к благоустройству территории у строящегося детсада в Заре

23 апреля в 17:59 160 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 апреля посетил микрорайон Заря.

Вместе с начальником управления капитального строительства Игорем Умновым он осмотрел один из домов, который готовится к сдаче. По информации подрядчика, отделка квартир выполнена в полном объеме. Скоро приступят к благоустройству прилегающей территории, монтажу игровой площадки.

«В этом году нам предстоит сделать большой объем работ по переселению граждан. Поэтому сроки сдачи домов должны строго соблюдаться», — цитирует Кувайцева пресс-служба мэрии.

Также градоначальник побывал на стройплощадке детского сада на 175 мест. Как доложил Игорь Умнов, выполнены устройство фундаментов, кирпичная кладка стен 1−3 этажей, монтаж плит перекрытия, смонтирована модульная котельная. Ведутся работы по устройству перегородок на 2 и 3 этажах, монтажу деревянного каркаса крыши, прокладке наружных сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, штукатурке стен первого этажа. С понедельника приступят к установке оконных конструкций на втором этаже.

«Как только позволят погодные условия, необходимо приступать к благоустройству территории. Жителей в этом микрорайоне становится все больше, и мы должны обеспечить их детей местами в детском саду», — добавил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_s_inspektsionnoy_poezdkoy_posetil_mikrorayon_zarya/
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