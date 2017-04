О. Рубцов: В этом году «Jazz May» будет больше ориентирован на музыку, чем раньше

— Фестиваль «Jazz May» идет три дня. Сколько времени занимает подготовка к нему?



— Активная фаза длится порядка двух месяцев — это период продажи билетов, запуска рекламной кампании, организации визита артистов, изготовления объектов для открытой площадки. Но лично для меня подготовка почти не заканчивается. Все лето я глубоко выдыхаю, потом наступает эмоциональная стабилизация. Параллельно идет «ревизия» проектов, которые за последнее время выступили с интересными программами. Уже в сентябре я думаю, кого позвать на следующий год, как сбалансировать состав участников с точки зрения жанровой принадлежности, с точки зрения инструментального состава и так далее. Например, если в поле зрения попадает перспективная, но совершенно неизвестная команда, я не могу пригласить ее до тех пор, пока не определится состав хедлайнеров. Потому что если участником станет, например, известный трубач, скорее всего, придется отсечь остальные команды-претенденты с трубачами-солистами (во всяком случае, близкие стилистически). Прекрасно понимаю, как к этому заявлению могут отнестись музыканты, но таковы ограничения малых фестивалей.



— Много ли спонтанности в таком выборе?



— Много, особенно в программе этого года. Едва ли не каждый сет — это результат равноценной замены. То есть то, что график проведения фестиваля не совпал с расписанием артистов, о которых я думал изначально, никак не отражается ни на качестве программы, ни на ее музыкальном разнообразии. Более того, спектр представленных направлений на фестивале 2017 года — шире, чем вообще когда бы то ни было раньше.



Например, 21 мая станет днем прогрессивного звучания: это и хороший европейский фьюжн, который до этого практически не был представлен на наших площадках [за него будет отвечать венгерская группа «Electric Shock"], и Алина Ростоцкая, которая делает материал, заметный на любой фестивальной площадке, но при этом вполне удобоваримый для рядового слушателя. Это очень редкое сочетание в джазе и в импровизационной музыке в принципе.



— В этом году на фестивале будет много вокального джаза. Это тоже некая спонтанность?



— С определенного момента так звезды начали складываться. Например, я рассматривал несколько первоклассных составов, которые могли бы представлять блок традиционного джаза. К этому моменту уже были достигнуты договоренности с певицами Мариам Мерабовой и Алиной Ростоцкой, и я решил пойти ва-банк — дополнить программу квартетом Дины ДеРоуз, певицы и пианистки, которая трижды номинировалась на премию «Грэмми». Раньше бы я, конечно, как от огня убежал от перспективы встроить третью вокалистку в программу.



— Почему?



— Голос — это лишь один из инструментов, поэтому, если говорить о музыкальном разнообразии, вокальный джаз надо дозировать. В то же время я уверен, что в Пензе многим слушателям и зрителям важен контакт с исполнителем именно на уровне голосовых частот. Как бы там ни было, все три певицы абсолютно друг на друга не похожи ни тембрально, ни с точки зрения материала. Да и инструментальных композиций в их отделениях будет немало. В общем, я точно знаю, что публика не обломается ни в один из дней, и никто нас не обвинит в том, что программа скучная или однообразная. А участие трех ярких вокалисток я решил, наоборот, подчеркнуть, заострить на нем внимание аудитории. В итоге впервые за всю историю фестиваля мы организуем трехдневную школу джазового вокала.







— В ноябре прошлого годы ты в качестве продюсера «Jazz May» стал гостем форума «Luxembourg Jazz Meeting & Friends», и в итоге в программе фестиваля появилась люксембургская группа «Dock In Absolutе». Как получилось ее привезти?



— На этот форум приглашают промоутеров, концертных агентов, директоров площадок со всего мира, чтобы «продать» им артистов. Это форма государственной поддержки местных исполнителей. Разные страны формируют квоты на поддержку исполнителей по-разному. В Австрии, например, выделяют несколько жанров, в том числе джаз, рок, электронику, классическую музыку, и в рамках каждого выделяют пять-шесть коллективов, которые в течение двух лет могут выезжать на зарубежные гастроли за счет правительства страны. В Швеции музыканты, претендующие на такую поддержку, обязаны отыграть в принимающей стране не менее трех концертов. А в Люксембурге готовы поддерживать всех без каких бы то ни было условий. В стране много денег (первое место в мире по ВВП на душу населения), и она имеет возможность рассказать о себе с помощью такой культурной экспансии. Есть ли тут какая-то более утилитарная цель, я не знаю, но сам процесс вдохновляет.



Что касается «Dock In Absolute», то я до последнего им не давал ответа, потому что существовала вероятность, что в фестивале примут участие Кенни Барон или Тигран Амасян — пианисты мирового уровня. Если бы такая возможность реализовалась, еще одному фортепианному составу места в программе не нашлось бы. В итоге со звездами не сложилось, и я пригласил «Dock in Absolute». Мало того, что благодаря поддержке правительства Люксембурга получилось очень выгодно решить вопрос с гостиницами и с внутренними перемещениями, так еще и программа у группы действительно интересная и тоже вполне доступная. Ну и еще они мне чисто по-человечески понравились.



Можно было вывезти команду на один концерт в Пензу, но я приложил некоторые усилия и организовал тур из трех городов: кроме Пензы, они сыграют в московском джаз-клубе «Эссе» и в самарском «Bridge Bar». С точки зрения логистики и снижения затрат это тоже принесло нам некоторые дивиденды. Вообще экономику этого отделения я оцениваю просто на шесть баллов из пяти.



— В прошлогоднем интервью ты как раз говорил о том, чтобы фестивальные концерты делать сразу в нескольких городах. То есть постепенно начало получаться?



— Идея начала воплощаться, но, безусловно, не в том масштабе, о котором я говорил. Моя глобальная цель и мечта сделать параллельный фестиваль в нескольких городах, причем необязательно все их объединять одним и тем же названием. Главное — возможность организации трехдневных мини-туров для всех участников. Это позволит сократить расходы на гонорары и логистику. Ну и символический смысл — укрепление горизонтальных связей между территориями. Уже в этом году Самара была готова поддержать эту идею, но на нужных людей я вышел слишком поздно. У них есть джазовая ассоциация, она проводит свой фестиваль на неделю раньше, чем мы. Там, конечно, поскромнее бюджет, и не факт, что мы смогли бы всеми хедлайнерами обменяться, но два-три коллектива показать в двух городах было можно.



Поэтому я уверен, что идея жизнеспособна. Более того, в этом году я вышел на представителей нескольких европейских фестивалей, которые проходят почти одновременно с «Jazz May». Это нам сможет помочь в будущем в плане логистики. Если они пригласят к себе американскую звезду, существенная доля затрат на которую — это трансатлантический перелет, мы сможем эту звезду привезти и к себе. За счет такого комплексного предложения и европейские коллеги смогут сэкономить на гонораре.



— О каких фестивалях идет речь?



— Один из них проходит в Италии за неделю до «Jazz May», другой — в Бельгии. Вообще Бельгия оказалась на удивление живой в джазовом отношении. Казалось бы, крошечное государство, но там с интервалом раз в две недели что-то обязательно происходит.







— Люксембург еще меньше, размером с Пензу.



— Музыканты из Люксембурга сотрудничают со всеми соседями — и с французами, и с бельгийцами, и с немцами, записываются в Голландии. Это просто сосредоточение всего того, что в музыкальной Европе существует. Я пока был на форуме, насчитал по меньшей мере пять любопытных и абсолютно непохожих друг на друга коллективов с харизматичными лидерами. Из них можно было бы собрать отдельный фестиваль. Я бы с удовольствием в Пензе устроил Дни люксембургского джаза. Ну или, как минимум, пригласил на Jazz May два люксембургских состава — если бы не лаконичность нашей программы.



— Почему же не сделали четвертый день?



— В этом случае мы бы попросту размазали аудиторию. Ей, как я понимаю, и так непросто делать выбор.



— Кстати, по поводу аудитории. На кого публика идет охотнее — на иностранных артистов или на отечественных?



— Такое ощущение, что у нас многие по-прежнему ходят посмотреть на людей, которые говорят на чужом языке. И почему-то думают, что в музыке они себя проявляют ярче, чем наши артисты. Это одно из самых главных заблуждений, препятствующих развитию российского джаза.



— Ты как-то говорил, что прошлогодний «Jazz May» был перенасыщенным во всех смыслах. Значит ли это, что в этом году фестиваль будет больше про музыку, а не про какие-то сопутствующие ей активности?



— Да, в этот году фестиваль будет больше ориентирован на музыку. Я спокоен за площадку: ребята из архитектурного объединения «Вещь» вдохнут новую жизнь в это пространство. Глобального переформатирования не будет, но появятся арт-объекты, выполненные в новой стилистике.



Честно говоря, была бы моя воля, я бы больше занимался именно музыкальными вопросами. Я интроверт дремучий всю сознательную жизнь, и каждый раз [при подготовке фестиваля] выхожу из зоны комфорта, как модно сейчас говорить. Мне гораздо интереснее планировать программу, переписываться с музыкантами, придумывать новые составы, их сращивать между собой. А остальное, ну что поделать… Я понимаю: чтобы музыкантов пришел послушать хоть кто-то, нужно огромный шум вокруг всего этого создать.







— То есть у тебя такая образовательная миссия, идеалистическая в каком-то смысле?



— Я бы сказал шире — гуманитарная. С одной стороны речь, безусловно, идет о развитии аудитории, о просвещении, образовании — как угодно. Но мне также важно, что при этом мы помогаем музыкантам выйти на контакт с местной и притом достаточно широкой аудиторией. Без нашего фестиваля такого контакта просто не было бы. Подавляющее большинство наших участников — востребованные состоявшиеся артисты, которые, наверно, чувствуют себя в жизни гораздо увереннее и стабильнее, чем я, но в моем представлении, это все равно люди, которым важна определенная поддержка. Они нуждаются в благодарной публике, в возможности показать свое мастерство заинтересованной аудитории.



— У тебя уже был такой «идеалистический» проект — «Впереплете». Не боишься, что при таком подходе «Jazz May» ждет его судьба?



— Ну, нет. Насчет «Впереплете» я надеялся, что это станет проектом коммерческим. Тогда я еще не понимал, что период расцвета традиционной книжной розницы миновал.



Цели заработать на фестивале нет — тут первична музыка и все то, чем мы параллельно наполняем город. Схлопнуться все может только в том случае, если нам это надоест, если фестиваль и реакция публики перестанут заряжать нас на какую-то активность. Не в последнюю очередь на активность по привлечению спонсорских средств. Область не может целиком взять на себя проведение такого полномасштабного мероприятия. Более того, у фестиваля есть достаточное количество статей [расходов], которые область никогда не сможет официально профинансировать. Ну, с какой стати давать деньги из бюджета на изготовление киосков под фастфуд или раскатку трехдневного газона — это невозможно ни в какую смету засунуть. Или приглашение артистов на гонораре на открытую площадку, свободную для посещения. Это же не день города.



— Ты говорил, что программа фестиваля — это череда равноценных замен. Каким был бы «Jazz May», если бы удалось привезти всех, с кем в этом году не срослось?



— Он был бы дороже тысяч на 150 (смеется). Сложно сказать… Я окончательно реакцию публики все равно не научился прогнозировать. Заинтересовала бы эта программа пензенского слушателя или нет — понятия не имею. Но за себя могу сказать, что лажу и грантовые коллективы я не вожу.