Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Белгородской и Липецкой областях. На старте высокоскоростной мобильный интернет доступен 50% населения этих регионов.

Tele2 запустила сеть 4G в трех крупнейших городах Белгородской области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине. В Липецкой области услугой высокоскоростного мобильного интернета могут пользоваться жители Липецка и Ельца. Сеть четвертого поколения в этих регионах работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться скоростным интернетом не только на улицах города, но и внутри помещений.

Технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia Networks. Поскольку сети 2G и 3G в Белгородской и Липецкой областях также построены на оборудовании Nokia Networks, единый вендор позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

Вместе с внедрением сети 4G оператор запустил в регионах новые тарифные планы «Мой Tele2», «Мой онлайн», «Мой онлайн+" и «Мой разговор». Отличительные особенности всех предложений оператора — бесплатные звонки не только на номера Tele2 внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета). Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях и мессенджерах. В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех новых тарифах остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период.

Услуга скоростного мобильного интернета в стандарте 4G доступна абонентам Tele2 в 28 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Омской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, в Чувашской Республике, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.