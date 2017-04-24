Пензенская область готова к пропуску половодья и ликвидации лесных пожаров

В Пензенской области прошли командно-штабные учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр МЧС России Владимир Пучков поблагодарил всех участников.

В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и подтоплениями. Цель учений — совершенствование практических навыков при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций природного характера, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а также достижение слаженности в работе служб экстренного реагирования, сообщает пресс-центр облправительства.

На первом этапе учений были организованы оповещение, сбор и организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области, введен режим повышенной готовности и отработано взаимодействие служб экстренного реагирования в зонах возможных ЧС.

В рамках второго этапа отработаны действия по поиску и оказанию помощи пострадавшему населению, эвакуация граждан и спасение людей из воды. В главном управлении МЧС России по Пензенской области развернули межведомственный оперативный штаб.

На третьем этапе было отработано тушение условного пожара в лесном массиве: действия оперативного штаба, обследование и оцепление места ЧС, его патрулирование и охрана, опашка лесного массива и населенного пункта, организация подворового обхода, эвакуация населения и проведение аварийно-спасательных работ.