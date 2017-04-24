, Сергея Седова и Бориса Дрякина. В нем народные избранники заявляют о намерении сложить полномочия." data-title="Сакмаев, Дрякин и Седов отказываются от депутатства — Пенза-пресс, рунет за день">

В распоряжении редакции ИА «Пенза-Пресс» оказалось открытое письмо депутатов Гордумы Андрея Сакмаева, Сергея Седова и Бориса Дрякина. В нем народные избранники заявляют о намерении сложить полномочия.

Письмо на редакционную электронную почту пришло с адреса penza-veteran@yandex.ru — он принадлежит Пензенскому региональному общественному благотворительному фонду поддержки социальных и гражданских инициатив, членом правления которого является Андрей Сакмаев.

В письме за подписью Андрея Сакмаева, Сергея Седова и Бориса Дрякина говорится о том, что в связи с ошибками, допущенными в декларациях о доходах и вызванным широким резонансом, народные избранники приняли решение сложить полномочия.

Авторы письма особо подчеркнули, что ошибки в декларациях были допущены ненамеренно, и поблагодарили пензенцев, оказавших им доверие и избравших их депутатами.

Официальных комментариев по данному факту не поступало.