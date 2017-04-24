Сакмаев, Дрякин и Седов отказываются от депутатства

Письмо на редакционную электронную почту пришло с адреса penza-veteran@yandex.ru — он принадлежит Пензенскому региональному общественному благотворительному фонду поддержки социальных и гражданских инициатив, членом правления которого является Андрей Сакмаев.
В письме за подписью Андрея Сакмаева, Сергея Седова и Бориса Дрякина говорится о том, что в связи с ошибками, допущенными в декларациях о доходах и вызванным широким резонансом, народные избранники приняли решение сложить полномочия.
Авторы письма особо подчеркнули, что ошибки в декларациях были допущены ненамеренно, и поблагодарили пензенцев, оказавших им доверие и избравших их депутатами.
Официальных комментариев по данному факту не поступало.