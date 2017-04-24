Пензенская область будет сотрудничать с ВДПО

В ходе рабочей встречи главы региона с председателем Центрального совета ВДПО Владимиром Кудрявцевым стороны обсудили вопросы развития добровольной пожарной охраны в регионе, а также гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в сфере пожарной безопасности.

«Каждый год мы проводим большую профилактическую работу — убеждаем население соблюдать меры безопасности, чтобы дачные массивы не горели, чтобы защитить от огня леса и населенные пункты. На эти вопросы обращаем особое внимание глав муниципальных районов, а к пожароопасному периоду начинаем готовиться с января.

Я благодарен, что вы сегодня на Пензенской земле, и надеюсь, что вместе с вашими коллегами, главным управлением МЧС России по Пензенской области мы организуем эту работу таким образом, чтобы обеспечить безопасность людей», — отметил Иван Белозерцев

По словам председателя Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимира Кудрявцева, ситуация с пожарами на территории Пензенской области находится под контролем.

«Это одна из немногих областей России, которая защищает свою территорию от пожаров, с учетом добровольных дружин, практически на сто процентов. Работа в этом направлении ведется успешная», — сказал он и отметил правильный вектор профилактической работы с подрастающим поколением.

В завершение рабочей встречи Иван Белозерцев и Владимир Кудрявцев поставили свои резолюции на тексте соглашения о сотрудничестве между правительством области и Всероссийским добровольным пожарным обществом. Документ подписан с целью повышения эффективности участия общественности и населения региона в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории субъекта федерации, сообщает пресс-центр облправительства.