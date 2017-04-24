В Пензе прошел «День открытых людей»

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21 апреля Tele2 провела юбилейную, десятую, акцию «День открытых людей». В этот раз ее действующих и потенциальных абонентов ждал сюрприз — каждый получил шанс стать лицом летней рекламной компании сотового оператора.

Tele2 проводит акцию День открытых людей с 2011 года. В этот день все сотрудники компании, включая топ-менеджеров и руководителей, выходят из своих офисов в точки продаж, чтобы пообщаться с клиентами, рассказать о новых предложениях, интересных акциях и выслушать их пожелания.

«Мы ценим своих абонентов и всегда стараемся учитывать их потребности в планировании развития сети, а также при разработке новых тарифных планов. И последующие наши шаги зависят, в том числе, от того, какую обратную связь мы соберем от людей в этот день», — рассказал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Артемий Кашников.

Например, в апреле 2017 года Tele2 создала новую линейку тарифов «Мой». Ее появление во многом обязано агрегации итогов и пожеланий абонентов, полученных во время предыдущего «Дня открытых людей». Отличительные особенности всех предложений — тарификация интернета в поездках по стране, как в домашнем регионе, бесплатные входящие в роуминге, безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на Tele2 по всей России. Более того, на всех открытых для подключения тарифах остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период.

«Мы стараемся подобрать наиболее востребованные продукты. В частности, у нас появилось новое предложение «Мой Tele2» с суточным списанием абонентской платы, которого раньше не было. По нему мы получаем хорошие отзывы, люди активно и с удовольствием подключаются к новому тарифу», — отметил Артемий Кашников.

К своим клиентамTele2 не только прислушивается, но и приглашает их стать лицами рекламной кампании: теперь на билбордах по всей России будут настоящие абоненты. Стать звездой рекламы мог каждый: надо было лишь сфотографироваться в специальной рамке, разместить снимок в соцсетях, добавив хештеги #tele2Russia и #лицаTele2 7 , и набирать лайки. Те, чьи фото станут наиболее популярными, примут участие в профессиональной фотосессии.

«Мы стремимся, чтобы в нашей рекламе были живые люди, их лица, эмоции, хотим показать не персонажей, а настоящих абонентов. Главное для нашей компании — четность: и в тарифах, и в этой акции. Пользователи сами выберут те лица, которые они хотят видеть», — рассказал Артемий Кашников.

В Пензе в конкурсе приняли участие около сотни человек. Победителей акции можно будет увидеть на билбордах уже этим летом.