Пензенцев просят фиксировать оконные запоры во избежание несчастья (видео)

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Каждый год с началом тепла родителей предупреждают о том, чтобы они фиксировали оконные запоры и не оставляли детей без присмотра во избежание несчастных случаев. Тем не менее, в Пензенской области появляются новые жертвы.

Несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон многоэтажек, для Пензенской области — не редкость. Ежегодно появляются новые юные жертвы недосмотра и беспечности родителей, сообщает телеканал «Экспресс».

Так, в мае 2015 года в Терновке погибла 11-летная девочка, она выпала из окна верхнего этажа девятиэтажки. Через несколько дней в Заречном двухлетний ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на пятом этаже. А в 2006-ом трагедия произошла в 14-этажке на улице Пушкина. Полуторагодовалая девочка выпала из открытого окна на самом верхнем этаже, когда мама купала вторую дочку и оставила ее сестренку-близняшку ненадолго одну.

В настоящее время есть множество способов оградить детей от беды: существуют специальные защелки и замки на пластиковые окна. Так, некоторые пензенские родители решили оградить своих детей от шага в неизвестность.

«Некоторые сознательные жители поставили такие замки на ручки окон, чтобы дети не открывали, не вылазили. Все закрыто, ключ вынимается и остается у родителей, ребенок — в безопасности», — рассказал мастер участка управляющей компании Алексей Сердюков.

Чтобы оповестить как можно больше родителей малолетних детей о мерах безопасности, региональная Госжилстройтехинспекция совместно с управляющими компаниями расклеивают на подъездах домов памятки по профилактике выпадения из окон, в которых дается полная информация, как не допустить трагедии.

«О необходимости оставлять детей без присмотра, оборудовать окна запорными устройствами, которые не позволяют детям самостоятельно открывать их», — пояснила заместитель начальника отдела по жилищному надзору за техническим состоянием МКД Госжилстройтехинспекции Пензенской области Екатерина Царапкина.

Также не стоит забывать: чтобы уберечь детей от трагических случайностей, нужно им уделять им как можно больше внимания.