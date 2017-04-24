Как будет работать общественный транспорт на Радоницу

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В администрации Пензы сообщили, как можно будет добраться до кладбищ 25 апреля, на Радоницу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 06.30 до 16.00 будет организовано транспортное сообщение по направлению «Пенза-I — Восточное кладбище». Стоимость проезда составит 20 рублей.

«Планируется задействовать до восьми единиц подвижного состава большого класса и десять единиц подвижного состава маршрута регулярных перевозок № 12 «Пенза-I — Военный городок № 2», — отметили в пресс-службе.

До Ново-западного и Ахунского кладбищ можно будет доехать троллейбусом № 8 «ул. Мира — стадион Пенза», автобусом № 30 «Арбековская застава — Аэропорт» и автобусом № 99 «Арбековская застава — Засурье» соответственно.

Также в этот день пустят дополнительные электрички со станции «Белинская» в Пачелму. Их расписание можно узнать здесь.