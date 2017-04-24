« Сезон уДАЧИ» ( 0+). Мероприятие в преддверии дачного сезона организовывает областное министерство сельского хозяйства." data-title="Пензенцев приглашают на фестиваль «Сезон уДАЧИ» — Пенза-пресс, рунет за день">

28−29 апреля в Пензе на площади имени В. И. Ленина состоится фестиваль «Сезон уДАЧИ» (0+). Мероприятие в преддверии дачного сезона организовывает областное министерство сельского хозяйства.

На фестивале пензенцы смогут приобрести и продегустировать продукцию регионального агропрома, приобрести семена картофеля, овощей, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, подобрать эффективные минеральные удобрения и средства защиты растений, приобрести необходимую сельхозтехнику, оборудование для дачных и садовых работ, теплицы, парники и др.

«На фестивале «Сезон уДАЧИ» будет работать зона консультаций. Все желающие смогут получить квалифицированные консультации по вопросам развития отраслей АПК, развитию садоводческих хозяйств, по юридическим, земельным вопросам, вопросам в области ветеринарного надзора. Кроме того, горожане и жители области смогут получить информацию и консультационную поддержку по специализированным банковским продуктам», — рассказали в пресс-службе минсельхоза.

Для детей организуют развлекательную программу для взрослых и детей.

Фестиваль будет работать 28 апреля с 9.00 до 18.00, 29 апреля — с 8.00 до 15.00.