( Анна Мальцева) вместе со своим мужем , художником-татуировщиком Николаем Мальцевым ( Nick Morte), вернулась из Европы в родной Сердобск." data-title="Известная европейская художница приехала в Сердобск — Пенза-пресс, рунет за день">

Известная фотохудожница и модель Nina Red (Анна Мальцева) вместе со своим мужем, художником-татуировщиком Николаем Мальцевым (Nick Morte), вернулась из Европы в родной Сердобск.

Как сообщает РИА Пензенской области, Анна Мальцева родилась в семье фотографа, после окончания Сердобского машиностроительного техникума, получила диплом одного из московских экономических вузов. Уехав в Москву вместе с мужем, она стала фотомоделью, а затем — и фотохудожником.

Последние шесть лет супруги прожили в Норвегии.

Нина Рэд снималась для профессиональных журналов тату и боди-арта, а затем и сама стала фотографировать, пишет РИА ПО. Среди ее клиентов — как профессиональные модели, так и самые простые европейцы. Самой молодой моделью была двухнедельная девочка, а самым пожилым клиентом — 92-летний культовый татуировщик Герберт Хоффман.

Муж Анны за эти годы стал тату-художником, известным не только в Норвегии, но и за ее пределами.

Пара приехала в родной город в декабре 2016 года, в начале 2017-го супруги путешествовали, а затем вновь приехали в Сердобск.

«Сердобск для меня — это, прежде всего, наш храм Михаила Архангела и сияющий купол, который я сейчас вижу из окна. Это конфеты «Коровка», речка Сердоба, зелень. Можно 15 минут ехать на машине, выйти, лечь в траву и рассматривать какого-нибудь кузнечика. В Европе, чтобы увидеть кузнечика в траве, нужно ехать намного дольше. В планах на ближайшее время — встречать с распростертыми объятиями мой любимый месяц май. Приглашаю девушек, которые хотят сфотографироваться на фоне цветущих садов Сердобска!» — цитирует Анну Мальцеву РИА ПО.