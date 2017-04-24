В Пензе простились с Виктором Лазуткиным

Проститься с Виктором Лазуткиным пришли его близкие, коллеги, друзья.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подчеркнул, что Виктор Лазуткин всегда отстаивал интересы региона.

«Мы сегодня провожаем в последний путь прекрасного человека и нашего друга Виктора Александровича Лазуткина. Он прошел практически все должности: был заместителем губернатора, председателем Законодательного Собрания, депутатом Госдумы. Он всегда делился своими знаниями, своим опытом. У него был прекрасный характер, очень доброжелательный. Виктор Александрович был ответственным и принципиальным. Он всегда говорил правду, независимо от того, кто перед ним, и отстаивал интересы региона», — сказал Иван Белозерцев.

К близким Виктора Лазуткина обратился и заместитель председателя регионального парламента Александр Еремкин.

«Мы провожаем в последний путь Виктора Александровича, Почетного гражданина Пензенской области. Сегодня и природа оплакивает утрату — с утра идет дождь, это слезы Господни. Мы вместе с ним открыли автомобильно-дорожный институт, когда не хватало специалистов в отрасли. И он до конца, работая в этой сфере, оказывал помощь в организации рабочего процесса, подготовке кадров. Об этом помнят все, кто прошел его школу. После окончания вуза он охотно брал ребят к себе на работу, и сегодня многие работают на высоких должностях, пользуясь тем опытом, который им передал Виктор Александрович», — сказал он.

Глава Колышлейского района Александр Спирягин отметил, что Виктор Лазуткин внес неоценимый вклад в развитие региона.

«Мы сегодня скорбим вместе с семьей Виктора Александровича. Большая часть его жизни связана с Колышлейским районом, где он пять лет был председателем райисполкома. За годы его работы и в отрасли сельского хозяйства, и в дорожной, и в строительной сферах было сделано очень многое. Он внес неоценимый вклад в развитие района и Пензенской области в целом. Мы с ним поддерживали очень хорошие отношения. Я могу назвать его своим учителем», — сказал Александр Спирягин.

Экс-министр здравоохранения Пензенской области Юрий Лаптев назвал уход Виктора Лазуткина огромной утратой.

«Мы с ним были депутатами Законодательного Собрания от Сердобского района, для которого он очень много сделал. Добился строительства путепровода, привел дороги в порядок. А какие были созданы животноводческие комплексы! Он очень любил жизнь, был прекрасным мужем, отцом, дедушкой. Мы потеряли большого человека, это огромная утрата», — отметил Юрий Лаптев.

Напомним, о том, что не стало Виктора Лазуткина, стало известно утром 22 апреля. Отпевание состоится в Успенском кафедральном Соборе Пензы. Похоронят Почетного гражданина Пензенской области на Аллее славы Новозападного кладбища.