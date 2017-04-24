, 22 апреля , в Пензе состоялись очередные дебаты участников предварительного голосования партии « Единая Россия»." data-title="В Пензе 22 апреля состоялись очередные дебаты в рамках праймериз «ЕР» — Пенза-пресс, рунет за день">

22 апреля участники предварительного голосования приняли участие в дебатах на темы:

— Поддержка социально незащищенных слоев населения

— АПК и развитие села

— Доступность и качество образования

— Инфраструктура и ЖКХ

Обсуждая тему поддержки социально незащищенных слоев населения, участники дебатов отметили, что крайне важно заботиться о тех, кто действительно нуждается в помощи. Пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и сироты не должны страдать от недостатка внимания со стороны представителей власти.

В первую очередь нужно решать проблемы, касающиеся адаптации детей-инвалидов в обществе. В частности, организовать качественное психолого-педагогическое сопровождение, которое подразумевает взаимодействие всех участников обучающего процесса. Одно из предложений — вернуть в детские дошкольные учреждения коррекционные логопедические группы, в которых дети с различными нарушениями развития будут чувствовать себя комфортно и смогут успешно самореализоваться.

Кроме того, по мнению кандидатов, необходимо ввести в штатное расписание ставки разных специалистов-логопедов и нескольких медицинских работников.

Другая острая проблема, которую подняли участники, — отсутствие желания у молодежи идти работать в социальную сферу. Это связано с низкой оплатой труда, особенно у специалистов по работе с семьей, и тяжелой моральной нагрузкой.

В заключении кандидаты высказались по поводу занятости во время летних каникул детей, находящихся в социально опасном положении. Из-за нехватки финансирования на сегодняшний день не работают стационарные лагеря при учреждениях социального обслуживания и палаточные лагеря для детей из малообеспеченных семей. По мнению участников, если возобновить их работу, удастся снизить социальную напряженность в обществе и в ходе летней оздоровительной кампании охватить большее количество детей.

Много конструктивных предложений поступило во время обсуждения темы АПК и развитие села. В первую очередь нужно всячески поддерживать малый и средний бизнес, начать выдавать льготные кредиты под 5% годовых, упростить процедуру оформления документов для получения субсидий. Государство должно обеспечить закуп всей произведенной продукции по фиксированной цене, а также заключать соглашения с иностранными компаниями по продаже продукции по привлекательной цене, продумать программу по поддержке тех, кто производит экологически чистую продукцию.

Для привлечения инвесторов в район, необходимо увеличивать привлекательность сельских территорий — ремонтировать школы, детские сады, клубы, больницы, дороги, открывать новые спортивные объекты. Работа в этом направлении поможет решить проблему нехватки молодых специалистов в селе.

Кроме того, обязательно нужно создать цивилизованные условия для торговли продукцией домашнего хозяйства вблизи федеральных трасс, учитывая все меры безопасности. В настоящее время сельским жителям запретили этим заниматься, а, как известно, для некоторых из них торговля собственной продукцией является порой единственным доходом.

Участники дебатов сошлись во мнении, что нужно продлевать график работы медицинского работника детского сада. Воспитаннику в любой момент может понадобиться экстренная помощь, поэтому ее нужно быть готовым оказать вплоть до тех пор, пока его не заберут домой.

Важно решать дефицит рабочих специальностей — предлагать ряд гарантий и высокую заработную плату. Кроме того, как можно больше рассказывать о людях труда, чтобы у молодежи был наглядный пример для подражания. Пристальное внимание уделить учреждениям дополнительного образования, а, точнее, — их оснащению. Чтобы дети ходили заниматься с интересом и желанием.

О мерах ответственности ресурсоснабжающей организации за качество предоставляемых услуг при прямых расчетах и о работе управляющих компаний говорили в рамках обсуждения темы — инфраструктура и ЖКХ. Сегодня одной из основных статей затрат в квитанциях об оплате за коммунальные услуги является отопление. В этом случае целесообразно использовать новые приборы учета тепловой энергии, которые считают тепло в каждой батарее и передают данные на обработку. Но пока к этому расчетно-кассовые центры не готовы, поэтому нужно налаживать работу в этом направлении. И, конечно, не забывать вести разъяснительную работу с жителями, повышать уровень грамотности собственников в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель исполкома Юрий Дворянинов после дебатов поблагодарил участников предварительного голосования за то, что они подняли ряд актуальных проблем современного общества, а, главное, озвучили пути их решения. Также он выразил слова благодарности группам поддержки, активно задававшим вопросы всем участникам дебатов и телеканалу «Экспресс» за помощь в он-лайн трансляции дебатов.

23 апреля участники предварительного голосования примут участие в дебатах на темы:

— Доступность и качество образования

— Экология и защита окружающей среды

— Здравоохранение и демография

— Экономика и промышленность

Прямые трансляции можно будет посмотреть на сайтах Предварительного голосования и Одноклассники

28 мая станет единым днем предварительного голосования партии «Единая Россия». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.

Дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям, вплоть до 21 мая. Начало — 10.00. Место проведения — студия ТРК «Экспресс».

Всю необходимую информацию можно получить в Пензенском региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования (г. Пенза, ул. Гладкова, 16, тел. 68−71−52) и на сайте Предварительного голосования.