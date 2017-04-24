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Пензенский студент-машинист стал вторым на межрегиональной олимпиаде

24 апреля в 14:03 112 просмотров
«Машинист локомотива».

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Студент Пензенского колледжа транспортных технологий Андрей Затылкин стал призером Межрегиональной олимпиады профмастерства «Машинист локомотива».

Олимпиада прошла с 19 по 20 апреля в Свердловской области.

Между собой соревновались студенты восьми образовательных организаций из Пензенской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Пензенский студент Андрей Затылкин по результатам двух этапов занял второе место.

«Практический тур Олимпиады проходил в два этапа. Первый этап включал в себя выполнение практических заданий с применением пневматического тренажера (тормозное оборудование локомотива) и реального оборудования локомотива (колесные пары, автосцепное устройство, кран машиниста и др.). Второй этап — выполнение практических заданий в условиях реальной производственной ситуации с использованием подвижного состава — электровоза серии ВЛ11», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Фотография: http://minobr-penza.ru/userfiles/image/2302/2404.jpg
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