« Машинист локомотива»." data-title="Пензенский студент-машинист стал вторым на межрегиональной олимпиаде — Пенза-пресс, рунет за день">

Олимпиада прошла с 19 по 20 апреля в Свердловской области.

Между собой соревновались студенты восьми образовательных организаций из Пензенской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Пензенский студент Андрей Затылкин по результатам двух этапов занял второе место.

«Практический тур Олимпиады проходил в два этапа. Первый этап включал в себя выполнение практических заданий с применением пневматического тренажера (тормозное оборудование локомотива) и реального оборудования локомотива (колесные пары, автосцепное устройство, кран машиниста и др.). Второй этап — выполнение практических заданий в условиях реальной производственной ситуации с использованием подвижного состава — электровоза серии ВЛ11», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.