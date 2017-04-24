На СТС стартует пятизвездочное продолжение «Отеля Элеон»

Никита Тарасов (Луи): «Безусловно, «Отель Элеон» — это уже другая история, но, как зритель, я просто сроднился с первым сезоном, и мне очень интересно, что будет дальше. Здорово, что некоторые старожилы вернулись в наш прежний и такой знакомый павильон! Признаться, время «Кухни» — для меня самое счастливое».



В новых сериях в пятизвездочном отеле остановятся лунатик, мышь и даже художница, рисующая картины с помощью бюста. Среди гостей «Элеона» замечены и звездные постояльцы. Так, Дмитрию Астрахану досталась роль режиссера, в прошлом снимавшего пикантные фильмы, в одном из которых сыграл управляющий Михаил Джекович.

Дмитрий Астрахан, режиссер, актер: «Как по мне, вышла забавная история, а какой получился чванливый «режиссер режиссерыч»! Но если уж проводить параллели со мной, то в 90-е я не снимал кино для взрослых: в это время у меня вышли замечательные картины, которые полюбились зрителям».



На съемочной площадке Дмитрий Астрахан признался, что прожил шесть лет в гостиничном номере: «Всякое бывало, и обворовывали, и ругался с управляющим, но вообще я готов простить многое, был бы бассейн или баня. И, кстати, отель «Элеон» выглядит очень убедительно: декорации масштабные, сделанные красиво и со вкусом. Ощущение, будто находишься в реальной гостинице!»



С персоналом «Элеона» познакомились и братья Кристовские: по сюжету, Павел Аркадьевич (Милош Бикович) приглашает выступить популярную группу Uma2rman. Любитель вечеринок решает переписать слова одной песни и просит музыкантов исполнить новую версию, которая шокирует всех постояльцев отеля.



Владимир Кристовский, группа Uma2rman: «Вообще играть в кино не очень просто, и когда мы с братом попадаем на съемки, нам приходит одна и та же мысль: «Какое счастье, что мы не актеры!» Для нас это только эпизодическое приключение, а люди на площадке проводят столько времени…»



Кстати, для группы Uma2rman «Отель Элеон» не первый опыт работы на съемочной площадке: у Кристовских на двоих больше десяти проектов в кино и на телевидении. Зрители СТС также знают музыкантов по саундтрекам к сериалам «Папины дочки», «Вы все меня бесите» и «Принц Сибири».

Дважды родители



Если во втором сезоне герои Сергея Лавыгина и Анны Бегуновой только ждут ребенка, то в реальной жизни у актеров растет годовалый сын Федя. По словам Сергея, экранная жена оказалась намного требовательней и капризней.



Сергей Лавыгин (Сеня): «Мне больше повезло! Аня развеяла много мифов: все, о чем рассказывали мои старшие товарищи, оказалось неправдой. Наоборот, она стала мягче, тише, спокойнее — словом, одомашнилась. Да и не было такого: я все-таки беременная, дай полежать. Где мы только не были и куда только не ездили!»



На съемках Анна Бегунова с удовольствием примерила накладной живот, который перешел к ней по наследству от актрис Елены Подкаминской и Ольги Кузьминой, чьи героини стали мамами в сериале «Кухня».



Анна Бегунова (Марина): «Помню, я видела программу, в которой Оля говорила, что просила приделать пупок к накладному животу. Когда я была реально беременна, пупок не был заметен, да и двигалась я, как и раньше. Зато в сериале у меня большое пузо, здесь я хожу уточкой, присаживаюсь по-другому… Знаете, когда я ждала Федю, так и не насладилась своим животом, так что Марина подарила мне такую возможность».



Вспоминая свою беременность, актриса признавалась, что в отличие от своей героини ее не тянуло отведать кулинарные шедевры: «Стремление Марины вкусно поесть сильно ударит по их семейному бюджету. А я в свое время думала: ну все, забеременею и, наконец-то, оторвусь на булках. Вышло же наоборот: я ела еще меньше, чем могу себе позволить сейчас».

Дуэли в отеле

В новых сериях большинство трюков актеры делали самостоятельно. Например, Милош Бикович, привязанный тросами, падал со второго этажа павильона прямо в толпу девушек, а Диана Пожарская самостоятельно выполняла трюки своей героини-каратистки.



Диана Пожарская (Диана): «На самом деле мы снимали два варианта — со мной и дублером. Все же без профессионалов не обойтись: иначе нас посмотрят настоящие каратисты и заметят ошибки. Но если мой трюк проходил по всем критериям, то его включали в финальную версию».



В одной из сцен от помощи дублеров отказался исполнитель роли Дяди Бори Владислав Ветров, на котором по сюжету загорается служебная куртка. Перед съемками актер надел стопроцентную защиту от горения и силиконовые перчатки. Кстати, за сложные трюки в сериале отвечали каскадеры таких популярных проектов, как «Притяжение», «Невеста», «СуперБобровы», «Как я стал русским» и другие.



Сергей Рябцев, постановщик трюков: «В этом сезоне чего только не было: взрывы, налет спецназа, перестрелка, дуэль главных героев. И, кстати, наличие холостых патронов не избавило актеров от инструктажа по безопасности. Например, нельзя просто так щелкать пистолетом, иначе он придет в негодность, поэтому вне кадра у нас никто не размахивал оружием».



Одной из героинь второго сезона становится мышка — ее сыграли две «дублерши» из бутафории и три живые мышки, которые к концу съемочного периода обзавелись потомством. Также в сериале появляются два Яши — игуана и бурый медвежонок.



Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): «Это было незабываемо! Ночная смена, мороз -20, настоящий медведь… Слава Богу, ему не было дела до нас, потому что я больше всего боялся медведя — насколько я знаю, это самое непредсказуемое животное. Даже дрессировщики говорят, что от него лучше держаться подальше. Но, к счастью, все прошло благополучно. Он оказался не очень взрослым, думаю, подросткового возраста, со спокойным характером, либо чем-то накормленным успокаивающим. В общем, он своей жизнью жил, мы — своей, а в кадре как-то все сошлось. Было весело, и, кстати, с медведем я еще не снимался».