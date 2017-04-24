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Пензенские радиоспортсмены взяли «золото» на всероссийских соревнованиях

24 апреля в 14:15 100 просмотров
, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации.

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В Пензе завершились Всероссийские соревнования по скоростной радиотелеграфии, многоборью радистов и спортивной радиопеленгации.

«В соревнованиях участвовали более 160 радиоспортсменов из городов Санкт-Петербурга, Севастополя; Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской областей, Алтайского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Татарстан», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Команда Пензенской области заняла первое место в общекомандном зачете по трем видам соревнований. На втором месте — петербургские радиоспортсмены, «бронзу» взяли москвичи.

Призеров наградили дипломами, медалями Минобра и призами.

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