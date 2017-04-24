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Пензенца подозревают в развратных действиях в отношении 14-летней девочки

24 апреля в 14:36 64 просмотра

50-летнего пензенца подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки.

По данным следствия, в ночь на 21 апреля в плацкартном вагоне пассажирского поезда № 94 сообщением «Москва-Пенза» при его следовании по территории Сараевского района Рязанской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождался, пока 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, и совершил с ней развратные действия без применения насилия.

«Потерпевшей удалось убежать от педофила и рассказать о случившемся родителям, которые довели информацию до сотрудников правоохранительных органов, сопровождавших поезд, в связи с чем подозреваемый был незамедлительно задержан и доставлен для работы к следователям, где в содеянном признался и раскаялся», — сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Захаров.

В настоящее время ведется следствие, выясняются все обстоятельства случившегося.

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