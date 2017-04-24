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Трое школьников из Пензы стали призерами всероссийской олимпиады

24 апреля в 14:49 268 просмотров

Церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку прошла в Калининграде.

«210 участников из 64 регионов России приняли участие в интеллектуальном состязании. По итогам работы жюри 94 участника стали победителями и призерами: 16 победителей и 78 призеров. Арина Артемова и Анастасия Трушнина, учащиеся гимназии № 6 г. Пензы и Кирилл Тюрин, учащийся гимназии № 44 г. Пензы стали призерами олимпиады по немецкому языку», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Напомним, ранее стало известно о том, что трое пензенских школьников стали победителями и призерами всероссийских олимпиад по литературе и экономике.

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