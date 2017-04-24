« Гражданский союз» Олег Шарипков заподозрил еще одну благотворительную организацию в нечистоплотности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook." data-title="Шарипков заподозрил очередных благотворителей в нечистоплотности — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе исполнительный директор фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков заподозрил еще одну благотворительную организацию в нечистоплотности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Стенды, сообщающие о сборе средств для больных детей, появились в ряде магазинов Пензы. Однако вести свою деятельность благотворители имеют право лишь в соседнем регионе, говорит Олег Шарипков.

«Их устав не предусматривает работу в Пензенской области, они могут работать только в Самарской области. Почему они там не работают, в Самаре? Город-миллионник, гораздо богаче Пензы, там гораздо больше торговых центров. Но почему-то они выбрали Пензу, чтобы никто не узнал и не проверил, куда деваются деньги?» — отметил он.

По словам Олега Шарипкова, такие благотворители также вводят в заблуждение предпринимателей, в чьих магазинах размещают стенды.

«Эти ребята предоставляют им документы: свидетельство о регистрации, устав. Люди смотрят и решают сделать доброе дело. Обман трудно очень определить, надо знать особенности законодательства и обладать опытом работы с такими фондами», — пояснил общественник.

Олег Шарипков сообщил, что готовит запрос в управление Министерства юстиции по Пензенской области.

Ранее общественник привлек внимание к другой подозрительной организации. Вопросы к благотворителям возникли у него после того, как центр Пензы наводнили люди, собирающие средства якобы на лечение тяжелобольных детей, причем большинство «активистов» были несовершеннолетними. По словам Олега Шарипкова, волонтеры исчезли из города вскоре после того, как пензенские общественники написали на фонд несколько заявлений — в Минюст, Следственный комитет, прокуратуру, УМВД.