В Пензе 10 водителей попались на небезопасной перевозке детей (видео)

« Автокресло — детям»." data-title="В Пензе 10 водителей попались на небезопасной перевозке детей — Пенза-пресс, рунет за день">

Инспекторы выявляли нарушения правил перевозки детей. Водителей останавливали, когда те утром подвозили в школу детей. За время рейда к административной ответственности привлекли десять автомобилистов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Если мы любим своих детей, то мы должны их оберегать и всячески помогать. А в дороге кресло незаменимо, потому что безопасность ребенка стоит на первом месте», — заявил водитель Александр Уханов.

«Напоминаем водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Уважаемые водители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности», — обратился к водителям инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.