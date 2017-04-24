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В Пензе 10 водителей попались на небезопасной перевозке детей (видео)

24 апреля в 15:41 256 просмотров
«Автокресло — детям».

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В Пензе сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Автокресло — детям».

Инспекторы выявляли нарушения правил перевозки детей. Водителей останавливали, когда те утром подвозили в школу детей. За время рейда к административной ответственности привлекли десять автомобилистов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Если мы любим своих детей, то мы должны их оберегать и всячески помогать. А в дороге кресло незаменимо, потому что безопасность ребенка стоит на первом месте», — заявил водитель Александр Уханов.

«Напоминаем водителям, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Уважаемые водители, не подвергайте жизнь ваших детей опасности», — обратился к водителям инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

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