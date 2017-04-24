В Пензе состоялся смотр личного состава Росгвардии (видео)

В Пензе прошел строевой смотр личного состава Росгвардии по Пензенской области. На плацу перед зданием отряда мобильного особого назначения 100 сотрудников ОМОН, подразделения вневедомственной охраны, инспекторы лицензионно-разрешительной работы продемонстрировали готовность к обеспечению правопорядка.

Главной задачей была проверка знаний нормативно-правовых актов, наличия специальной документации и личных жетонов, чистоты и опрятности форменного обмундирования. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов, обращаясь к стражам порядка, подчеркнул, что проведение строевых смотров поддерживает дисциплину в подразделениях и способствует формированию положительного имиджа сотрудников Росгвардии.

«В наше непростое время, когда общественная мораль неспособна ограничить цинизм и жестокость преступлений, людям особенно важно знать, что рядом есть тот, кто способен помочь и никогда не оставит человека один на один с его бедой», — сказал начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов.

Руководители служб довели до личного состава оперативную информацию о происшествиях за сутки и ориентировки на лиц, находящихся в розыске. По завершении развода стражи порядка прошли по плацу торжественным маршем, сообщает телеканал «Экспресс».