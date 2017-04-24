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Анастасия Близнюк завоевала «золото» на этапе Кубка мира

24 апреля в 15:15 220 просмотров

Пензенская гимнастка Анастасия Близнюк завоевала золотые медали на этапе Кубка мира в Ташкенте.

Помимо пензячки, национальную сборную представляли Мария Толкачева, Софья Скоморох, Ксения Полякова, Евгения Гренц и Евгения Леванова.

Девушки победили в многоборье групповых упражнений, набрав 36.250 балла, на втором месте — команда Болгарии, третьими стали гимнастки из Беларуси, сообщили в отделе по организации спортивно-массовых мероприятий ГБОУ ДО «ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н. А. Лавровой».

В отдельных видах многоборья, в упражнении с пятью обручами россиянки стали также первыми, в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками наши гимнастки заняли третье место.

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