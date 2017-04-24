Белозерцев отметил улучшение ситуации с пополнением доходной части бюджета

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел финансовые итоги в регионе за 2016 год.

По его словам, улучшилась ситуация с пополнением доходной части бюджета, сообщили в пресс-центре облправительства.

«По большинству доходных источников отмечено перевыполнение плановых показателей — налог на прибыль организаций, акцизы, налог на имущество организаций, транспортный налог и другие. Это показатель того, что хозяйствующие субъекты адаптировались в текущей экономической ситуации», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона сообщил о том, что этому предшествовал ряд системных решений руководства региона — поддержка производственных предприятий и совместная работа с налоговыми органами по легализации зарплаты.

«В этом направлении сделано далеко не все, прошу вернуться к этой работе. Прошу подключиться к процессу начальников финансовых органов муниципальных образований», — сказал он.

Губернатор также отметил важность контроля расходов.

«В 2016 году муниципальным образованиям Пензенской области по моему поручению дополнительно выделялись финансовые средства на решение важных проблем. В 2017-м помощь муниципальным образованиям, которым не хватает средств на осуществление полномочий, должна стать более активной и конкретной», — заявил Иван Белозерцев.

При этом, добавил он, бюджеты муниципальных образований должны быть сбалансированы.

«Бюджеты должны быть реальными, доходы соответствовать расходам, их обязательно нужно согласовывать с Минфином, не залезая в долги. Если есть проблема, затрагивающая интересы многих граждан, мы обязательно ее решим», — пояснил глава региона.

Он нацелил руководителей финансовых органов на поиск эффективных способов пополнения бюджета.

«Я хотел бы также обратить внимание глав наших министерств и курирующих их зампредов областного правительства на то, что есть финансовый план, есть федеральные и региональные программы. Все, что запланировано, должно быть исполнено в полном объеме, качественно и в срок», — резюмировал губернатор.