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В Городе Спутнике реализуется программа по раздельному сбору мусора

24 апреля в 16:08 280 просмотров
, призванные повысить качество жизни населения.

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В Городе Спутнике особое внимание уделяют вопросам экологии. Регулярно организуются акции, призванные повысить качество жизни населения.

В настоящее время большое значение уделяется программе «Раздельный сбор отходов». В ее рамках в Городе Спутнике компанией «Пензавторсырье» установлены специализированные контейнеры для сбора тары.

На территории микрорайона находятся около двух десятков контейнеров оранжевого цвета, которые предназначены для сбора ПЭТ, алюминиевых банок и пластиковых флаконов.

В планах управляющей компании Города Спутника — совместно с ГК «Пензавторсырье» усовершенствовать контейнеры для сбора макулатуры и установить емкости для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек.

Благодаря нововведению жители Города Спутника смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды и повысить уровень своих знаний в вопросах экологии.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Города Спутника
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