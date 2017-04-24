, призванные повысить качество жизни населения." data-title="В Городе Спутнике реализуется программа по раздельному сбору мусора — Пенза-пресс, рунет за день">

В настоящее время большое значение уделяется программе «Раздельный сбор отходов». В ее рамках в Городе Спутнике компанией «Пензавторсырье» установлены специализированные контейнеры для сбора тары.

На территории микрорайона находятся около двух десятков контейнеров оранжевого цвета, которые предназначены для сбора ПЭТ, алюминиевых банок и пластиковых флаконов.

В планах управляющей компании Города Спутника — совместно с ГК «Пензавторсырье» усовершенствовать контейнеры для сбора макулатуры и установить емкости для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек.

Благодаря нововведению жители Города Спутника смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды и повысить уровень своих знаний в вопросах экологии.