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В Кремле рассказали о том, что в России отмечается прогресс в борьбе с коррупцией и в создании в обществе неприятия этого явления.

«Что касается самого процесса борьбы с коррупцией, то уже, по-моему, ясно, что это не набор каких-то разовых акций, а действительно планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях. Мне кажется, в этом плане мы прошли хорошее расстояние, хотя эта работа никак не ограничена во времени», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщают «Ведомости», пресс-секретарь также добавил, что, «безусловно, существуют определенные резервы для совершенствования нашего антикоррупционного законодательства, хотя здесь есть определенные и заметные достижения».