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В Пензенской области стартовала Европейская неделя иммунизации

24 апреля в 16:59 314 просмотров
«Вакцины приносят результат!».

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В Пензенской области с 24 по 30 апреля проходит широкомасштабная акция — Европейская неделя иммунизации под девизом «Вакцины приносят результат!».

«Целью проведения акции является повышение уровня информированности и знаний населения об инфекционных заболеваниях, которые можно предотвратить путем проведения прививок, формирование у населения доверительного отношения к иммунизации — наиболее доступном и экономичном способе снижения заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Неделя иммунизации — шанс защитить свое здоровье уже сегодня. По вопросам проведения профилактических прививок следует обращаться к участковому педиатру или терапевту по месту жительства.

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