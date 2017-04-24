Новая «Арбековская застава» строится ударными темпами

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На строительной площадке в 7 микрорайоне Арбеково кипит работа сразу на семи объектах, находящихся в разной степени готовности.

Близко к завершению строение № 5. Здесь полным ходом идут фасадные работы, подрядная организация также приступила к укладке рулонной кровли. Внутри многоэтажки строители занимаются прокладкой инженерных сетей, устройством полов. В местах общего пользования стены готовятся под покраску.

Полностью завершена кладка стен и многоподъездного дома по соседству. На строительной площадке строения № 2 главный упор — на подведение к дому инженерных сетей и утепление фасада. Внутри дома ведутся штукатурные работы, началось устройство полов.

Бригады каменщиков переместились на 3-е и 12-е строения, где на всех подъездах ведется кирпичная кладка. Первая очередь уже обрела контуры пятого этажа. Недавно подрядчики начали осваивать еще два участка — на площадке, где в скором времени будут выситься 13-е и 14-е строения, работает сваебойная установка, идет подготовка к устройству фундамента.

На строительной площадке 4-го и 6-го строений забили контрольные сваи. Работы на всех объектах ведутся в строгом соответствии с графиком, а значит, и сдаваться дома будут в соответствии со сроками, заявленными в проектной декларации.

Напомним, что в зависимости от степени готовности дома разнится и цена квадратного метра в том или ином строении. Ценник начинается от 27 000 рублей за кв. м. Более подробную информацию можно получить, позвонив по номеру 203−000.