В Пензе проходит межрегиональный этап конкурса «Таланты и поклонники» (видео)

« Таланты и поклонники». В 2017 году он посвящен 90-летию Государственного пожарного надзора и 125-летию Российского пожарного общества." data-title="В Пензе проходит межрегиональный этап конкурса «Таланты и поклонники» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенская областная филармония принимает межрегиональный этап всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». В 2017 году он посвящен 90-летию Государственного пожарного надзора и 125-летию Российского пожарного общества.

«Приятно смотреть на ваши радостные, добрые лица, сегодня зал полон детских улыбок, веселья, я желаю, чтобы этот этап для всех сложился удачно», — сказал председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

«От всей души всех вас, ребята, поздравляю с этим праздником, действительно сегодня будут только победы, светлых дней вам солнечных, счастья и здоровья», — пожелал начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Конкурс проводится с целью пропаганды пожарной безопасности и привлечения подрастающего поколения к работе по профилактике пожаров. Участники в возрасте от 7 до 18 лет представили на суд жюри и зрителей свое творчество в номинациях «Вокал», «Авторская и бардовская песня», «Хореография и театральное искусство».

Свои номера в Пензу привезли коллективы из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Победители межрегионального этапа примут участие в финале конкурса «Таланты и поклонники», который состоится в августе в Ростове-на Дону, сообщает телеканал «Экспресс».