В Пензе проходит межрегиональный этап конкурса «Таланты и поклонники» (видео)

«Приятно смотреть на ваши радостные, добрые лица, сегодня зал полон детских улыбок, веселья, я желаю, чтобы этот этап для всех сложился удачно», — сказал председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.
«От всей души всех вас, ребята, поздравляю с этим праздником, действительно сегодня будут только победы, светлых дней вам солнечных, счастья и здоровья», — пожелал начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
Конкурс проводится с целью пропаганды пожарной безопасности и привлечения подрастающего поколения к работе по профилактике пожаров. Участники в возрасте от 7 до 18 лет представили на суд жюри и зрителей свое творчество в номинациях «Вокал», «Авторская и бардовская песня», «Хореография и театральное искусство».
Свои номера в Пензу привезли коллективы из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Победители межрегионального этапа примут участие в финале конкурса «Таланты и поклонники», который состоится в августе в Ростове-на Дону, сообщает телеканал «Экспресс».