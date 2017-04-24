В Пензе на дебатах ЕР затронули тему поддержки незащищенных слоев населения (видео)

« Экспресс» вновь стала площадкой для дебатов участников предварительного голосования партии « Единая Россия». Напомним , партия власти проводит эту процедуру в преддверии выборов в Законодательное Собрание Пензенской области , которые состоятся 10 сентября. На этот раз одной из тем стало оказание помощи социально незащищенным слоям населения." data-title="В Пензе на дебатах ЕР затронули тему поддержки незащищенных слоев населения — Пенза-пресс, рунет за день">

В выходные Первая студия телеканала «Экспресс» вновь стала площадкой для дебатов участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Напомним, партия власти проводит эту процедуру в преддверии выборов в Законодательное Собрание Пензенской области, которые состоятся 10 сентября. На этот раз одной из тем стало оказание помощи социально незащищенным слоям населения.

Егор Логинов решил присутствовать на дебатах участников предварительного голосования партии «Единая Россия» не случайно. Тема обсуждения — помощь социально незащищенным гражданам — касается его лично. Молодой человек прикован к инвалидному креслу. Егору стало интересно, что предложат участники дискуссии.

«Дебаты — это то мероприятие, где люди представляют свое видение мира и доносят это до других. У всех оно разное, у каждого свое, и когда они это продвигают, это уже хорошо», — отметил он.

В дебатах по заданной теме: «Поддержка социально незащищенных слоев населения» в Первой студии телеканала «Экспресс» свое видение проблемы и путей ее решения озвучили пять кандидатов. К примеру, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Сергей Казаков предложил для начала «договориться о терминах». В российском законодательстве на сегодняшний день фигурирует понятие «социально незащищенные граждане», однако, кого относить к этой группе лиц, до конца не ясно.

«В законе это никак не отражено, значит, людей надо четко определить, кто относится, какие категории граждан относятся к социально незащищенным категориям, а какие нет. Начать нужно с этого, потому что есть нормативные акты, в которых нет четкого перечня людей, подходящих под это определение», — сказал Сергей Казаков.

Малоимущие, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты. Проблем у таких людей немало, и у каждого они свои. Именно поэтому в социальной сфере, как нигде, важен индивидуальный подход. В этой связи участники дебатов, в первую очередь, говорили об адресной поддержке.

«Мое основное направление — объединить группу предпринимателей и создать некий добровольный кластер, где с учредительным советом будут находиться владельцы коммерческих предприятий, и оказывать локальную помощь именно тем, кто в данный момент в ней нуждается», — заявил участник дебатов Вадим Калинин.

Пришедшие на дебаты зрители отметили, что предложения кандидатов вполне конкретны, многие из них могут быть успешно реализованы. Это могло бы сделать поддержку социально незащищенных слоев населения более эффективной.

«Я, как юрист, занимающийся помощью пациентам с редкими заболеваниями в получении необходимого лекарства, могу сказать, что данная тема — очень сложная, обширная. Я считаю, что дебаты, которые проходят уже не первый год, — очень нужное для населения, для страны мероприятие», — подчеркнул зритель Кирилл Куляев.

Дебаты участников предварительного голосования партии «Единая Россия» проходят по субботам и воскресеньям в Первой студии телеканала «Экспресс» до 21 мая. Прямые трансляции можно увидеть на сайте предварительного голосования в интернете.

Предварительное голосование состоится 28 мая. В этот день в Пензенской области будут работать 221 счетный участок, сообщает телеканал «Экспресс».