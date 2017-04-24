Четыре пензенца поедут на региональный молодежный форум «Иволга» (видео)

« Иволга» в Самаре область будут представлять четыре пензенца. Их имена стали известны в финале областного форума « Ласточка», где они стали победителями." data-title="Четыре пензенца поедут на региональный молодежный форум «Иволга» — Пенза-пресс, рунет за день">

На самом посещаемом региональном молодежном форуме России «Иволга» в Самаре область будут представлять четыре пензенца. Их имена стали известны в финале областного форума «Ласточка», где они стали победителями.

На этапе отбора их было 200, но только 80 участкам посчастливилось представить свои проекты на втором региональном молодежном форуме «Ласточка». В санатории «Березовая роща» юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет в течение трех дней готовились к презентации собственных идей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Главная цель форума — подготовка молодежных проектов, поддержка молодежных инициатив и для нас важно — реализация молодежной политики на территории региона», — сказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

По 20 идей на четыре номинации: патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, технические инновации и социальные проекты. Из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева авторы лучших предложений получили денежные сертификаты по десять тысяч рублей.

«Чтобы форум каждый год был намного интереснее, чтобы больше было проектных предложений от вас, интересных идей, предложений, интересных мыслей, обсуждений, чтобы они были острые и яркие, запоминающиеся, нестандартными, потому что это характерно всегда было для молодежи», — отметил губернатор.

В номинации «Социальные проекты» победила Оксана Запорожец. Ее проект направлен на развитие молодежи в сфере журналистики. На базе института она организовала школу, в которой 15 спикеров из разных городов в течение двух недель обучают всех желающих азам работы писателей, интервьюеров, ведущих, операторов, а также монтажеров.

«Молодежь всегда настроена учиться интересным вещам, таким как раскрутка собственных брендов, самопрезентация, личностный рост. Навыки журналистики этому способствуют, молодежь это любит, ждет и надеется на обучение», — рассказала Оксана Запорожец.

Победители регионального молодежного форума «Ласточка» поедут на всероссийский конкурс «Иволга» в Самару. До июня у пензенцев есть время доработать свои проекты, чтобы побороться за более крупные награды.