« Пенза» пройдет региональная выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи « Инноваториум-2017» ( 0+)." data-title="«Инноваториум-2017» представит пензенцам новые молодежные изобретения — Пенза-пресс, рунет за день">

13−14 мая в ККЗ «Пенза» пройдет региональная выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум-2017» (0+).

На выставке будут работать площадки: ЦМИТ, «Музеи», «Роботы», «Дизайн», «Научное шоу», «Видео», «Проекты», «Предприятия», «Фотозона».

«Инноваториум-2017» — уникальная возможность ознакомиться с миром высоких технологий и уникальных природных явлений, пожать руку роботу, увидеть историю развития графического дизайна в рекламе 20 века, стать участником научного шоу, оказаться на съемочной площадке, а также сделать уникальные фото, отметили в пресс-центре облправительства.

Мероприятие пройдет в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick». Его организаторами выступают отдел молодежных инновационных программ ГКУ «ПРОБИ», минпром и минобр Пензенской области.