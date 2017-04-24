Вам будет интересно
Наши новости
В Городе Спутнике реализуется программа по раздельному сбору мусора
Участники праймериз «ЕР» 23 апреля обсудили проблемы образования, здравоохранения и экономики
В Пензе 22 апреля состоялись очередные дебаты в рамках праймериз «ЕР»
В Пензе прошел «День открытых людей»
Пензенская область будет сотрудничать с ВДПО
Сакмаев, Дрякин и Седов отказываются от депутатства
Tele2 запустила 4G в двух регионах Черноземья
Псевдомедицинскую клинику в Пензе закрыли после вмешательства депутата Левина
В Пензе правительство и предприятия подписали декларацию о сотрудничестве
В Пензе обсудили реализацию программы по поддержке фермеров
все новости

Курс доллара опустился до 56 рублей

24 апреля в 17:43 198 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,2307 до 56,0794 руб., курс евро вырос с 60,3187 руб. до 60,8461 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2244 руб.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics