Курс доллара опустился до 56 рублей

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,2307 до 56,0794 руб., курс евро вырос с 60,3187 руб. до 60,8461 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2244 руб.